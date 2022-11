No Agreste de PE: Sargento do BEPI morre após desentendimento com vizinho; Acusados foram mortos em Panelas Um Sargento do Batalhão de Policiamento do Interior BEPI, foi morto a tiros na noite deste domingo após um desentendimento com um vizinho na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima Edmilson Barbosa Leite Junior, de 52 anos, se desentendeu com Sérgio Remo da Silva Carneiro, de 50 anos, ele estava armado e atirou no Sargento Leite Junior. O militar chegou a ser socorrido e deu entrada sem vida na UPA. Sérgio Remo, conseguiu fugir junto com a companheira Zilda Luana de França, de 27 anos e o irmão dela Luís Henrique de França, de 31 anos, eles estavam em um veículo Parati, quando no município de Panelas foram avistados por militares do BEPI, receberam ordem de parada e começaram atirar. Ainda de acordo com o Portal Agreste Violento, o trio acabou alvejado, foram socorridos e morreram no hospital local, dentro da Parati foi encontrado dois revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 20, celulares e uma quantia em dinheiro. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

