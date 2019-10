Homem é detido por tentativa de invasão a Rádio Rural e agressão a funcionária da emissora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com ferimentos no braço, a funcionária da Rádio Rural foi a 16ª Seccional de Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência. Ao delegado Herbert Farias Junior, o acusado teria dito o seu nome e seria morador da região do Eixo Forte. Segundo a autoridade policial, é provável que o acusado estivesse sob o efeito de drogas.

Segundo relato, após pegar a chave que para abrir o complexo da TV Encontro, ela foi abordada por Laucivando, que a agarrou e a puxava, chegando até mesmo a abaixar as calças – configurando até mesmo em uma possível tentativa de estupro. A funcionária gritou por socorro e um mototaxista que estava ali perto apareceu e a agarrou o homem. Pouco depois, o marido de uma locutora da emissora também apareceu e ajudou na captura do criminoso.

De acordo com uma funcionária da emissora, acusado teria a surpreendido no momento que ela chegava à emissora.

