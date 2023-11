Leilão da Receita tem iPhones por R$ 1 mil e notebook por R$ 2 mil; veja como participar

(Foto: Fabio Tito) – A Receita Federal realiza, no próximo dia 22, mais um leilão público com cargas de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os interessados podem dar lances para diversos produtos, entre aparelhos de celular, computadores, joias e pedras preciosas, utensílios domésticos, relógios, bolsas e uma série de outros itens distribuídos em 149 lotes.

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados – ou seja, um conjunto de determinados itens. Os lotes mais baratos são os de número 128 a 148, todos contendo um iPhone 12 cada, que podem ser comprados por valores a partir de R$ 1 mil.

Também é possível encontrar um notebook com valor mínimo de R$ 1.750, disponível no lote 41, além de outros itens de informática a partir de R$ 2 mil.

O lote mais caro é o de número 10, que pode ser arrematado por, no mínimo, R$ 1.050.000. Ele conta com um relógio de pulso de grife, da marca Richard Mille.

As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes de números 11 a 60 e de 97 a 149. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes.

As propostas de valor para o leilão podem ser feitos de forma online até as 20h do dia 21 de novembro. A sessão está prevista para começar às 10h do dia 22, com a classificação e ordenação das propostas e a partir das 11h os lances serão liberados.

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas podem participar do leilão sob os seguintes critérios:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do leilão?

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa seguir os seguintes passos:

entre 6 e 21 de novembro, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);

selecionar o edital do leilão em questão, de número 0817600/04/2023;

escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;

aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/16:22:12

