Leilão do Detran tem veículos com lances a partir de R$ 30, no Pará

Detran promove leilão a partir do dia 29. — Foto: Rodolfo Oliveira / Agência Pará

Confira como participar.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizao sexto leilão de veículos nos próximos dias 29 e 30 de junho em municípios do Pará. Os lances são a partir de R$ 30.

Serão 761 veículos leiloados entre automóveis, caminhonetes, camioneta, caminhão, ônibus, motocicletas e ciclomotor. Em Belém, Santarém e Itaituba, o leilão ocorre no dia 29 e em Marabá e Parauapebas, no dia 30.

Nestes municípios, as pessoas interessadas poderão adquirir veículos com diversas características, desde sucatas a conservados. As sucatas se dividem em aproveitáveis e inaproveitáveis com motor inservível, quando não possuem mais o direito de voltarem a circular, sendo destinados ao comércio de peças e componentes. Já os lotes de conservados possuem a possibilidade de voltar a circular.

De acordo com o órgão, os veículos que serão leiloados foram removidos durante ações de fiscalização de trânsito e se encontram no parque de retenção do órgão há mais de 60 dias.

Os lances iniciais variam entre R$ 30 a R$ 20 mil. “O Detran tem intensificado a realização de leilões para facilitar o acesso na aquisição de veículos que ainda podem ser úteis para a população”, explicou a diretora geral do órgão, Renata Coelho

Como participar

O leilão será de forma on-line e para participar dos lances os interessados devem realizar um cadastro prévio, em até 48 horas do horário do início do certame, por meio do link.

O edital completo com todas as informações relacionadas a documentos, regras e relação de veículos pode ser acessados aqui. Os interessados também podem visitar os parques de retenção para avaliar os veículos pessoalmente, conforme o calendário a seguir:

Leilão de Veículos – visitação

22, 23, 26, 27 e 28 de junho, das 9h às 17h.

Belém – local: rodovia Alça Viária, km um, nº. 888, Marituba

Santarém – local: rua Santana, nº 474, entre as ruas Maracangalha e 24 de outubro, bairro Salé

Itaituba – local: rodovia Transamazônica km quatro – ao lado do parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros

Marabá – local: rodovia BR 222 km três – s/n, bairro: São Félix

Parauapebas – rodovia Saruk Salmen, km quatro, bairro: Zona Rural

