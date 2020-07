No primeiro final de semana de julho, Polícia Civil registra 29 prisões no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No primeiro final de semana de julho, 29 pessoas foram presas durante ações de fiscalização da Polícia Civil em cidades paraenses. Em Salinópolis e Mosqueiro, 126 estabelecimentos foram vistoriados, sendo nove desses fechados e 45 com alvarás atrasados.

