Mulher vai atrás do marido no hospital e termina presa

Ao ter sua identidade comunicada, os policiais checaram os dados da plataforma de segurança e constataram que Tatiane Dias Epifania, de 28 anos, estava com um mandado de prisão, expedido pela Justiça, por roubo. Tatiane foi presa. (Com informações de Daniela Conduru/RBA TV).

Um caso inusitado caiu nas mãos de uma equipe da Polícia Militar que realizava a recaptura de um traficante no início da noite desta quarta-feira (18) no distrito de Icoaraci, em Belém. Depois que Jhonnys Duarte da Silva foi recapturado, sua esposa acabou sendo presa.

