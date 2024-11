Lexa anuncia gravidez e fala sobre planos para o carnaval

Foto: Reprodução/Instagram | A cantora afirmou estar vivendo a fase mais feliz de sua vida.

Ex de MC Guimê, a cantora Lexa passou por várias mudanças em sua vida nos últimos anos. A mais especial delas é a sua primeira gravidez, que, segundo ela, era o maior sonho de sua vida.

Nesta quinta-feira (31), a cantora Lexa anunciou que está esperando seu primeiro filho com o noivo, Ricardo Vianna. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, Lexa compartilhou que o bebê foi planejado e falou sobre o que descreveu como uma fase de intensa expectativa para conhecê-lo.

“Estou vivendo o maior sonho da minha vida: estou grávida! Esse bebê foi muito desejado e já é muito querido. A cada dia, sinto uma renovação de esperança e estou cercada de apoio, aguardando o momento de conhecê-lo”, declarou a cantora.

Lexa também confirmou que manterá seus compromissos no Carnaval de 2025 e seguirá como rainha de bateria da escola Unidos da Tijuca, com o respaldo da agremiação e de seus fãs. Segundo a artista, a gravidez não mudará sua dedicação ao posto.

“Continuo firme como rainha de bateria da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025. Com o apoio da escola e dos fãs, vou representar essa comunidade que valorizo tanto, agora com ainda mais energia”, afirmou Lexa.

Por fim, a cantora agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que ela e o noivo estão celebrando o momento com gratidão e expectativa pela chegada do bebê.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/13:33:30

