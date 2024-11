Conta de luz fica mais barata a partir de hoje (01)

Conta de energia | Foto: Reprodução

A mudança é resultado do aumento no volume de chuvas nas últimas semanas.

O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado no Brasil pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com o intuito de refletir os custos variáveis de geração de energia elétrica. Introduzido em 2015, este mecanismo visa informar os consumidores sobre o impacto dos custos de geração na conta de luz, permitindo uma melhor gestão do consumo de energia em distintos períodos.

As bandeiras tarifárias são divididas em três cores: verde, amarela e vermelha, cada uma representa diferentes condições de geração de energia, variando de acordo com as condições climáticas e de operação das usinas hidrelétricas e termelétricas.

A partir desta sexta-feira (1º), a conta de luz vai ficar mais barata em todo o Brasil. A Aneel anunciou bandeira tarifária amarela para o mês de novembro, reduzindo a cobrança adicional para R$ 1.885 a cada 100 kWh consumidos. Na bandeira anterior, vermelha 2, os consumidores pagaram R$ 7.877 para cada 100 kWh, o valor mais alto na escala tarifária.

Segundo a agência, a mudança é resultado do aumento no volume de chuvas nas últimas semanas, que ajudou a recuperar os níveis dos reservatórios hídricos, evitando o acionamento de usinas termelétricas, que têm custo alto de operação. A redução na bandeira tarifária deve aliviar o orçamento das famílias e empresas no período.

VEJA O COMUNICADO DA ANEEL:

Fonte: SBT News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/15:02:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...