Liberado o saque-aniversário do FGTS para nascidos em maio; veja calendário

(Foto:Reprodução) – Quem quiser optar pelo benefício deve fazer a adesão pelo aplicativo do FGTS ou pelo site

Parte do saldo disponível em contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser retirado por meio do saque-aniversário.

Neste ano, os valores já estão liberados para quem nasceu até o mês de maio e, para optar pela modalidade e receber o dinheiro ainda este ano, o trabalhador precisa fazer a mudança até o último dia do mês do seu aniversário. Se ultrapassar esse prazo, a mudança só terá validade no ano seguinte.

A Caixa Econômica Federal (CEF) foi procurada pela reportagem, mas informou que não dispõe de dados regionalizados sobre o FGTS. Até dezembro do ano passado, mais de 9,7 milhões de trabalhadores haviam aderido ao saque-aniversário do fundo, que resultou em um montante de R$ 9,8 bilhões distribuídos aos beneficiários por meio de 8,7 milhões de pagamentos.

Foi disponibilizada, também, a operação de crédito para antecipação do saque-aniversário, que, até dezembro de 2020, resultou na contratação de R$ 4,9 bilhões. Com a sistemática não será necessário que os trabalhadores aguardem o mês de seu aniversário para terem acesso aos recursos – a linha possibilita a antecipação do valor dos benefícios dos próximos três anos.

O engenheiro ambiental Rodrigo Lima, de 24 anos, foi uma das pessoas que tiveram acesso a valores do FGTS de forma emergencial. Ele conta que sacou o dinheiro em agosto do ano passado, para quitar faturas atrasadas do cartão de crédito, e mais uma vez este ano.

Isso porque Rodrigo teve seu contrato de trabalho reduzido ainda no início da pandemia do novo coronavírus e viu sua renda cair. Como ele trabalha com música, que também foi um setor impactado economicamente, precisou buscar a fonte de renda.

“O valor foi proveitoso para poder quitar as dívidas, saquei o de aniversário. Foram contas que contraí durante a pandemia e que não tive como pagar porque meu contrato foi reduzido até setembro. Também trabalho com música e fiquei sem recurso, já que não tinha evento.

Não recebi o auxílio emergencial por causa da carteira assinada, então esse valor do FGTS foi muito bom para desafogar, era o único valor que eu tinha”, comenta. O engenheiro lembra que ficou preocupado por sacar o FGTS porque não tinha um alto valor em conta, mas a necessidade foi maior.

A Caixa lembra que quem escolher o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido. O que permanece igual é o acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador em caso de desligamento sem justa causa, além da possibilidade de saque para compra da casa própria, aposentadoria ou doença grave.

Quem quiser optar pelo saque-aniversário deve fazer a adesão pelo aplicativo do FGTS ou pelo site. Basta clicar em “Meu FGTS”, em seguida acessa a aba “Saque-Aniversário”. Após ler e concordar com os termos e condições, é só clicar em “Aderir ao saque aniversário”.

Fora o saque pelo aniversário, mais de R$ 36,5 bilhões foram pagos a 51,1 milhões de pessoas por meio do saque emergencial do FGTS até dezembro. O público total foi de 60 milhões de beneficiários, totalizando o valor de R$ 37,7 bilhões em pagamentos.

Calendário do saque-aniversário de 2021, por mês de nascimento:

Maio: de 3/5 a 30/7

Junho: de 1º/6 a 31/8

Julho: de 1º/7 a 30/9

Agosto: de 2/8 a 31/10

Setembro: de 1º/9 a 30/11

Outubro: de 1º/10 a 31/12

Novembro: de 1º/11 a 31/1/22

Dezembro: de 1º/12 a 28/2/22.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...