libertadores- Galo x Danubio: Atlético abre 3 a 0, sofre ‘apagão’, mas se classifica no Horto

Ricardo Oliveira, duas vezes, e Luan abriram o placar para o alvinegro no Independência, que viu time uruguaio marcar duas vezes e pressionar (Foto: Ramon Bitencourt/ O Tempo)

O que parecia fácil, não se refletiu na prática. Depois de abrir 3 a 0 em 30 minutos de jogo, o Atlético deixou o Danubio fazer dois e, com a vitória por 3 a 2, se garantiu na terceira fase prévia da Copa Libertadores. O primeiro jogo, em Montevidéu, terminou 2 a 2. No agregado: 5 a 4 para o Galo.

Os gols

O primeiro gol alvinegro saiu com Luan, pegando o rebote do goleiro Cristóforo, aos 14 min. O segundo, coube a Ricardo Oliveira, que arrancou, sofreu o pênalti e converteu, aos 25 min. Mais dois minutos e, de novo, o Pastor, em noite inspirada, fez o segundo dele, o terceiro do Galo. Em cobrança de pênalti, o Danubio descontou aos 46 min da primeira etapa. Aos 12 min da segunda etapa, Siles fez o segundo do time uruguaio.

Atuação do árbitro

O árbitro argentino Patricio Loustau cometeu alguns erros técnicos na partida e distribuiu cartões, a maior parte deles para atleticanos. Ele assinalou dois pênaltis no jogo. O de Cristóforo em Ricardo Oliveira mostrou-se acertado. O de Patric em Onetto, o atleticano levantou demais a perna dentro da área e o árbitro poderia assinalar falta em dois lances.

Destaques

Ricardo Oliveira, sem dúvida, vive um começo de ano mágico. Ele fez dois gols nestaterça-feira e, com os outros dois na primeira partida, já soma quatro e é o artilheiro da competição. Já são nove gols em cinco partidas na temporada.

Comportamento da torcida

A torcida do Galo estava com saudade do clima de Libertadores e encheu o Horto em sua capacidade máxima. Estiveram presentes 22.205 torcedores.

Polêmicas

No segundo gol uruguaio, a torcida do Atlético se dividiu entre os méritos para Siles, que achou um belo chute de longe, e uma possível falha do goleiro Victor.

Próximos adversários

Sábado, o Atlético tem compromisso pelo Campeonato Mineiro, contra o Tupi, às 19h, no Independência. O Galo deve jogar com os reservas já que, no próximo meio de semana, o alvinegro faz o primeiro jogo da terceira fase da Copa Libertadores. O adversário sai do confronto entre Barcelona-EQU e Denfensor Sporting-URU, que jogam ainda nesta terça-feira.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Thiago Nogueira | @Supernoticiafm

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...