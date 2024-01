Líder da oposição na Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço; veja vídeo

Político visitava cidade portuária quando foi atacado; lesão não oferece risco de morte, diz hospital

O líder do maior partido de oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi atacado durante uma visita à cidade portuária de Busan, no sul do país, nesta terça-feira (2, no horário local), informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Lee foi esfaqueado no lado esquerdo do pescoço por um homem não identificado enquanto respondia a perguntas de repórteres no canteiro de obras de um aeroporto na cidade às 10h30 da manhã (22h30 em Brasília). O agressor foi detido no local, segundo a agência.

Fotografias mostram Lee deitado no chão com os olhos fechados e as mãos de outras pessoas pressionando um lenço contra seu pescoço.

Ainda de acordo com a Yonhap, ele foi levado a um hospital sangrando, mas consciente. Um funcionário do hospital disse à Reuters durante a madrugada que a lesão sofrida pelo político não oferecia risco de morte.

Lee é líder do Partido Democrata, principal força de oposição ao governo do atual presidente, Yoon Suk-yeol, do conservador Partido do Poder Popular. Os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais do país em 2022, quando Lee perdeu de Yoon por uma diferença de menos de 250 mil votos —o país tem cerca de 51 milhões de habitantes.

Yoon se manifestou sobre o atentado por meio de um porta-voz, cerca de uma hora após o episódio. Ele expressou preocupação com o ataque, que classificou como “inaceitável”, e ordenou a autoridades uma investigação rápida e que todos esforços necessários para transporte e tratamento do opositor fossem realizados.

Lee está atualmente em julgamento por suposto suborno em um projeto de desenvolvimento quando era prefeito de Seongnam, cidade próxima da capital, Seul. Ele nega irregularidades e chama as acusações de “ficção” e “conspiração política”.

O político lidera o Partido Democrata desde agosto de 2022. As próximas eleições parlamentares na Coreia do Sul estão marcadas para abril.

Embora haja restrições rigorosas à posse de armamentos de fogo, o país tem uma história de violência política envolvendo outros tipos de arma.

Song Young-gil, também do Partido Democrata, foi atacado em 2022 em um evento público e sofreu lacerações decorrentes do episódio.

Park Geun-hye, que em 2013 se tornaria presidente, foi atacada em um evento em 2006 por um agressor com uma faca e sofreu um corte no rosto que exigiu cirurgia.

Assista o vídeo:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/18:39:17

