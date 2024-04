Líder de facção criminosa do Pará é presa em Santa Catarina após investigações

(Foto: Divulgação/ PC)- Luciene Costa Prestes, conhecida como “Burguesa”, comandava atividades ilícitas em Igarapé-Açu.

Luciene Costa Prestes, 23 anos, mais conhecida como “Burguesa”, foi presa na tarde desta quarta-feira (10), em Araquari, no estado de Santa Catarina, após investigações policiais que se estenderam por um período de 1 ano e 6 meses. Segundo a polícia, a suspeita comandava uma facção criminosa no município de Igarapé-Açu, nordeste paraense.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará, “Burguesa” era a mente por trás de uma rede de tráfico de drogas, extorsões e ataques a estabelecimentos comerciais na região. Sua liderança remota, mantinha o controle sobre a venda de entorpecentes no município, recebendo lucros financeiros por meio de depósitos bancários e adquirindo armas para o grupo criminoso.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Igarapé-Açu, resultaram na prisão de 81 indivíduos envolvidos com o tráfico entre abril de 2022 e abril de 2023. Durante esse período, provas contundentes foram coletadas, revelando o papel central de “Burguesa” no comando das atividades ilícitas.

A ação desta quarta-feira (10) foi resultado de um trabalho conjunto entre as polícias civis do Pará e Santa Catarina. “Burguesa” foi conduzida ao presídio feminino de Joinville (SC), onde aguarda a decisão da Justiça.

