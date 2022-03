Papa Francisco pede o fim da guerra: “parem este massacre”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Neste domingo (13), durante a recitação do Angelus na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu o fim dos ataques à Ucrânia. Ele ainda pediu que os refugiados sejam acolhidos.

A invasão da Ucrânia pela Rússia causou comoção mundial. Muitos se solidarizaram com o terror vivido pelos ucranianos e apelam para que a guerra tenha fim. (Com informações do Metropoles).

You May Also Like