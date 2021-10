Lideranças e membros do ICPET articulam em Brasília aprovação do pedido de plebiscito sobre criação do Estado do Tapajós

Caravana de lideranças políticas e membros do ICPET com senador Plínio Valério, relator do PDL 508/2019 — (Foto: ICPET/Divulgação)

Caravana teve reuniões com integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

Caravana composta por vereadores dos municípios de Santarém, Prainha, Juruti, Terra Santa, Novo Progresso e Itaituba, e membros do Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós (ICPET) está em Brasília (DF), articulando junto a um grupo de senadores titulares da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, apoio para aprovação do PDL 508/2019 que convoca plebiscito sobre a criação do estado do Tapajós.

As lideranças foram recebidas na terça-feira (5) pelo senador amazonense Plínio Valério, relator do pedido de plebiscito que reafirmou voto favorável ao projeto.

Para o vereador Biga Kalahare (PT), de Santarém, que integra a caravana, cada progresso é um sinal de que o plebiscito irá ocorrer e uma esperança para a criação do Estado do Tapajós.

“Estamos com uma grande expectativa em relação ao plebiscito. Aonde vamos, somos bem recebidos. Os senadores têm se mostrado favoráveis ao PDL. Nossa missão está sendo executada com sucesso”, reforçou Kalahare.

Além do vereador petista, de Santarém integram a comitiva os vereadores Ângelo Tapajós (Republicanos), Elielton Lira (Avante) e Aguinaldo Carvalho de Aguiar (PSL).

O ICPET subdividiu os 23 municípios da região em três caravanas, cada uma com média de representantes de sete cidades que compõem o mapa do futuro estado e também do Amazonas com representatividade da Unasp – União das Associações Paraenses em Manaus.

A primeira caravana também conta com a presença dos vereadores: Lucivaldo Batista – MDB (Terra Santa), Wescley Aguiar – MDB, Thiago Maciel – PSB, Antônia Farias – MDB e Rangel Morais – PP (Itaituba), Francinei Andrade – PT (Juruti), José Antônio Magno da Rocha – MDB, Orivaldo Oliveira Ferreira – MDB e Agnaldo Teles Magno – PSC (Prainha).

Do ICPET participam o assessor para assuntos no Congresso Nacional – Vagner Pimentel, assessora para assuntos no Congresso Nacional – Luna Brito e o presidente do Instituto, Jean Carlos Leitão.

Plebiscito de 2011

Em 11 de dezembro de 2011, foi realizado plebiscito para consultar a população votante à época sobre a divisão territorial do Pará. As opção eram “sim” para criação dos estados do Tapajós e Carajás, e “não” para a criação de novos estados.

Os eleitores paraenses em sua maioria decidiram manter o estado do Pará com o território original. A confirmação do resultado foi dada com 78% de urnas apuradas, duas horas depois do término da votação.

Com 100% das urnas apuradas, o resultado indicou que 66,08% rejeitaram a criação do estado de Tapajós e 66,59% escolheram “não” para a criação do estado de Carajás.

