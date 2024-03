Acidente com vitima fatal é registrado na BR-163 em Santarém; vídeo

(Foto: Reprodução / G1)- Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta segunda-feira (4), na BR-163, na altura da Serra do Piquiatuba, zona urbana de Santarém, oeste do Pará, após batida entre um carro de passeio e uma carreta. Um segundo carro de passeio que passava precisou fazer um desvio para vão colidir com os outros dois veículos.

Segundo informações de populares, o veículo de passeio modelo Fox, bateu na frente e na lateral da carreta ao tentar fazer uma ultrapassagem. O condutor do veículo, identificado como Francisco Queiroz, 42 anos, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Bombeiros tiveram que serrar a porta do veiculo para retirar o corpo da vítima.

Um outro veículo de passeio, modelo ônix, com dois ocupantes, passava pelo local no momento da batida, e para evitar mais uma colisão, desviou e foi parar no meio do mato.

“Nós recebemos uma solicitação de apoio do Samu porque tinha um cidadão que estava preso nas ferragens de um carro no meio da serra. Mas infelizmente quando chegamos aqui o Samu informou que o cidadão tinha ido a óbito. A equipe do Corpo de Bombeiros fez a retirada da vítima do meio das ferragens, o carro estava bastante amassado”, relatou Tenente Celso Salgado, do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo informações do Tenente Celso Salgado do Corpo de Bombeiros, motorista e passageiro do ônix sofreram ferimentos nesse acidente e foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil foram para o local do acidente. O delegado Lucivelton Ferreira passava com sua equipe pelo local e comunicou o delegado plantonista da 16ª Seccional Urbana de Santarém sobre o óbit0 para que acione a Polícia Científica e solicite realização de perícia e remoção do corpo.

Veja vídeo:

Leia mais: https://t.co/YSTcwt5il3 pic.twitter.com/QtO1lnVIyl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 4, 2024

