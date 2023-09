“Língua de fogo” – Polêmico Radialista Zeca tatu é morto a tiros em Itaituba

Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no bairro bela vista na cidade de Itaituba (400 km distante de Novo Progresso) no Pará. (Foto: Reprodução)

São várias informações em torno da morte de Hernandes Silva Alencar, conhecido na região como Zeca Tatu.

A polícia civil trabalha com várias hipóteses, incluindo insatisfação por conta de diversas publicações que foram feitas por Zeca Tatu, expondo pessoas dos mundos político e empresarial de Itaituba.

Zeca Tatu era muito conhecido, e se auto intitulava como o “Língua de fogo”. O crime de execução aconteceu por volta das 21 horas desta sexta-feira (22), em um trecho da travessa Justo Chermont, entre a décima primeira e a décima segunda rua do bairro Bela Vista.

Segundo a família, Hernandes havia saído de casa cerca de 15 minutos antes. Ele trafegava pela justo Chermont , quando foi interceptado por dois homens em uma moto.

Clique e assista – Lingua de Fogo – Zeca Tatu comenta sobre roubo de sua motocicleta e critica policia em Itaituba.

Radialista foi assassinado em Itaituba ontem:



Ao perceber a ameaça, Hernandes retornou na contramão, mas foi alcançado e alvejado com um tiro na cabeça. A vítima perdeu o controle da moto e se chocou contra um poste. A dupla de moto evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Populares acionaram uma equipe do corpo de bombeiros, que chegou ao local somente para constatar o óbito.

Guarnições da polícia militar também foram mobilizadas para isolar a área e preservar o local do crime. A polícia civil chegou logo em seguida acompanhada da polícia científica que fez a remoção do corpo.

Entre as hipóteses levantadas para determinar uma linha segura de investigação, a polícia civil considera a construção de inimigos por parte de Zeca Tatu. Ele também era assumidamente usuário de entorpecente, o que encaminha para uma outra hipótese, possível envolvimento ou dívida com o tráfico.

Polêmico Radialista Zeca tatu é morto a tiros em Itaituba

Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no bairro bela vista.

