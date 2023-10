Detentos beneficiados com saída temporária não retornam à Casa Penal de Santarém

(Foto:Reprodução) – O sistema penal constatou que 17 detentos do Complexo Penitenciário de Santarém não retornaram da segunda etapa da saída temporária referente ao Dia das Crianças. O benefício concedido a 150 internos foi liberado na segunda-feira (23/10) e encerrado na segunda-feira (30/10).

Todos que não retornaram são considerados evadidos. Confira a seguir a lista dos detentos procurados pela Justiça:

Alailson Nogueira Gomes (Santana –AP)

Alexandre Martins da Silva (Aveiro)

Benailson Pereira dos Santos (Curralinho)

Cid Duan da Silva Santos (Santarém)

Darlan Freitas da Conceição (Óbidos)

Dhermerson Almeida da Silva (Oriximiná)

Ediclei Silva (Santarém)

Fabio Luciano Nascimento (Santarém)

Felipe de Almeida Pantoja (Terra Santa)

Gabriel Silva de Lima (Manaus)

Geovan Rally Vinente de Sousa (Santarém)

Igor da Luz Cardoso (Terra Santa)

Igor Edwartt Costa Monteiro (Santarém)

Jhonnatha de Oliveira Dias (Altamira)

Marcial Correia Avarenga Neto (Prainha)

Manuel Azedo Pereira Filho (Terra Santa)

Michael Henrique da Silva Muniz (Santarém)

Qualquer informação que possa levar a recaptura dos criminosos pode ser repassada ao número 181 (Disque-Denúncia). O anonimato é garantido.

Fonte:O Impacto e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2023/15:33:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...