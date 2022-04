Lira recorre ao STF para Câmara ter a palavra final em cassações e deputados criticam decisão sobre Silveira

O deputado Daniel Silveira discursa na tribuna da Câmara- ( Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados/29-03-2022)

Recurso foi protocolado no mesmo dia em que o Supremo decidiu sobre o caso do deputado bolsonarista

No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda do mandato, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu na Corte o direito de o Congresso dar a palavra final em casos de cassação. Em recurso apresentado em uma outra ação, de 2018, Lira diz que “diante das condenações penais transitadas em julgado, compete às Casas do Congresso Nacional decidir pela perda do mandato eletivo”. A decisão sobre Silveira gerou críticas de parlamentares nas redes sociais, que acusaram o STF de “atentar contra a democracia”.

Leia mais:Bolsonaro concede indulto a deputado “Silveira”e retoma crise com o STF

*STF condena Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia

*Bolsonaristas se irritam com voto de Mendonça contra Daniel Silveira no STF

O entendimento mais recente do STF tem sido este, de que a perda de mandato só acontece com o esgotamento do processo, ou seja, quando não há mais a possibilidade de recursos, e precisa ser referendada pela Câmara. Mas como já houve decisões divergentes sobre o assunto no passado, há a possibilidade de a Corte rediscutir o tema.

Em 2018, por exemplo, a Segunda Turma decidiu não determinar a perda automática do cargo do então deputado federal Nelson Meurer (PP-PR), que se tornou o primeiro parlamentar condenado pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato. Após a condenação, Meurer foi alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara, mas completou seu mandato antes de uma decisão final do colegiado.

No mesmo ano, porém, a Câmara decidiu cassar o mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP) por uma decisão da Mesa Diretora, sem submetê-la ao plenário. O parlamentar havia sido condenado em 2017 pela Primeira Turma, por lavagem de dinheiro.

Nesse caso, a decisão sobre Maluf seguiu o que havia sido estabelecido seis anos antes, no julgamento do mensalão, quando a maioria dos ministros entendeu que um parlamentar condenado deveria ter o mandato cassado sem a necessidade de votação na Câmara.

No mesmo dia da decisão sobre Silveira, entretanto, a Câmara dos Deputados apresentou um novo pedido ao Supremo para que o tribunal analise a questão de quem deve decidir sobre a perda de mandatos. O documento foi protocolado em uma ação proposta ainda durante o mandato de Rodrigo Maia (PSDB-RJ) na presidência da Câmara.

Na ocasião, Maia recorreu em meio à decisão sobre a cassação do então deputado federal Paulo Feijó (PR-RJ). Da mesma forma, a Câmara desejava que o Supremo reconsiderasse a decisão de cassar os deputados. Na visão dos congressistas, em razão do princípio constitucional de separação de poderes, essa decisão cabe ao Congresso Nacional e não ao Supremo.

Mas, em razão da condenação e cassação de Feijó, o ministro Luis Roberto Barroso arquivou o processo porque, segundo ele, a ação teria perdido o sentido com o fim do processo contra o parlamentar.

No documento protocolado nesta quarta-feira, os advogados da Câmara argumentam, entretanto, que desejam abordar a questão de forma ampla, para todos os casos.

“Este agravo, portanto, busca amparo para que o Poder Legislativo, expressão máxima da democracia, defenda suas prerrogativas constitucionais de forma ampla e concreta. E, diga-se mais uma vez, o interesse no julgamento persiste mesmo com o advento do término do mandato do ex-Deputado Paulo Fernando Feijó Torres”, afirmou o advogado da Câmara dos Deputados, Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva.

Nas redes sociais, aliados do governo criticaram a decisão do Supremo sobre Silveira, afirmando tratar-se de um atentado contra a democracia.

— Mais uma prova que a democracia brasileira, que já estava morta, agora está enterrada. Estamos em luto — escreveu a deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) também criticou o Supremo pela decisão. Segundo ele, a condenação de Daniel Silveira foi exagerada.

— A condenação kafkiana do colega deputado federal Daniel Silveira confirma que quando a política controla o tribunal, a justiçafoge pela janela e os processos se tornam draconianos — afirmou.

Parlamentares de oposição, por outro lado, celebraram a condenação do congressista. A deputada Sâmia Bomfim lembrou de uma das polêmicas de Daniel Silveira, ainda durante a campanha de 2018, quando ele quebrou uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco, assassinada no mesmo ano.

— O troglodita fascista Daniel Silveira finalmente perdeu seu mandato. Se promoveu em cima do símbolo de uma mulher que representa a luta por justiça, direitos humanos e dignidade nesse país. Os bolsonaristas cairão um a um, mas Marielle é e seguirá sendo gigante — afirmou.

Líder da oposição no Senado Federal, Randolfe Rodrigues também relembrou Marielle Franco e publicou uma imagem da ex-vereadora.

— Grande dia para a democracia! O STF formou maioria e Daniel Silveira foi concdenado: oito anos e nove meses de cadeia, perda do mandato, suspensão dos direitos políticos, inelegibilidade e pagamento de multa. Recado dado aos fascistas de plantão: não passarão — publicou em suas redes sociais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...