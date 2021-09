“Doença da urina preta” tem uma morte e 44 casos no Amazonas

(Foto:Reprodução) – Chamada de Doença de Haff, a estranha moléstia está causando medo da população amazonense e está associada a uma toxina encontrada em peixes, como o Tambaqui, badejo e arabaina, como também crustáceos, como a lagosta, o lagostim e o camarão.

A doença de Haff, mais conhecida como doença da urina preta, é causada por uma toxina que geralmente é encontrada em alguns peixes como tambaqui, badejo e a arabaiana. Os crustáceos como lagosta, lagostim e camarão também podem apresentar a toxina, caso não sejam guardados e acondicionados da forma correta.

Um surto da “doença da urina preta” tem causado preocupação nos moradores do estado do Amazonas. Diversos casos de rabdomiólise, uma síndrome associada à doença de Haff, foram registrados. No total, 44 pessoas foram diagnosticadas com a síndrome no estado, sendo um óbito.

Também conhecida como rabdomiólise, a síndrome provoca lesões musculares que acabam liberando substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Geralmente, ela ocorre após o consumo de peixes, mas também pode ocorrer após traumatismos, atividade física excessiva, infecções, crises convulsivas, consumo de álcool e outras drogas.

“Todos os casos notificados podem estar associados à ingestão de peixes. Ainda não há consenso no meio científico sobre a toxina que contamina os pescados. A Vigilância está se concentrando em detectar precocemente os casos e monitorar para que haja o manejo clínico adequado para os pacientes”, explicou o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), Cristiano Fernandes.

Com informações do O Globo

