Fora de casa Cuiabá empata com o Atlético-GO pela 3ª fase da Copa do Brasil

O Cuiabá saiu atrás e buscou o empate com Atlético Goianiense, há pouco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado no Antônio Accioly, em Goiânia. Após sair atrás no placar, o Cuiabá igualou com Elton na etapa final e garantiu o 1 a 1.

O Cuiabá volta a campo no domingo, pela Série A, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Pela Copa do Brasil, os times se reencontram no dia 11 de maio, na Arena Pantanal.

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances para as duas equipes. O Dourado anulou as tentativas do Atlético e não deu espaços para o ataque criar. Na frente, o time auriverde buscou as chances na velocidade de Felipe Marques e Everton.

Aos 26, André Felipe teve boa chance na área, mas o chute não saiu com a força esperada. O Dourado teve mais posse de bola e controle de jogo, mas sem transformar em gol.

Na segunda etapa, o Cuiabá chegou com perigo logo no começo, mas o chute de Felipe Marques saiu sem força. Com boa marcação, o time auriverde foi anulando o adversário.

Porém, o Dourado acabou sofrendo o gol em cobrança de escanteio, aos 25 minutos. Edson Felipe conseguiu superar a defesa cuiabana e mandou para o fundo das redes do time mato-grossense.

Dez minutos depois, Elton, o grande artilheiro do Cuiabá, mostrou oportunismo e empatou o duelo após cobrança de escanteio. Foi só correr para o abraço e garantir o empate fora de casa.

Na volta, na Arena Pantanal, o time mato-grossense precisa da vitória simples para avançar de fase e garantir cerca de R$ 3 milhões de premiação. (As informações são Redação Só Notícias – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 22/04/2022/08:54:32

