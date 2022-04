Sede da CNA é vandalizada em Brasília

(Foto: Yasmin Alencar/Brasil Sem Medo) – Na manhã desta quarta-feira (20), a sede da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília (DF), foi atacada por manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

De acordo com o próprio MST, a ação fez parte da “Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária“, que ocorre em todo país durante este mês de abril e que traz o lema “Terra, Teto e Pão”.

Segundo a apuração do Brasil Sem Medo (BSM), os muros e a guarita da sede da CNA foram pichados com mensagens críticas ao agronegócio e ao presidente Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo com o BSM, cerca de 40 pessoas, entre homens e mulheres, chegaram ao local em um ônibus fretado e picharam os muros e a guarita do estacionamento do edifício.

Após o ataque ao prédio, os militantes fugiram no ônibus, mas foram detidos pela Polícia Militar na altura da Vila Planalto, bairro central de Brasília, e encaminhados à delegacia. Além dos sprays de tinta, também foram apreendidas barras de ferro.

Os manifestantes eram de vários estados do país, e alguns se apresentaram como estudantes de curso de agroecologia e outros de artes. Depois de assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foram liberados. (A informação é do Canal Rural)

A ação na sede da CNA será investigada.

Procurada pela equipe do Canal Rural, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) afirmou que está apurado a situação, mas que ainda não vai se manifestar. O espaço permanece aberto para qualquer declaração de entidade.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/04/2022/08:22:22

