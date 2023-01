Lista traz celulares que vão dizer ADEUS ao WhatsApp

Com o avanço das tecnologias, o WhatsApp renova com frequência a lista de celulares que ficarão sem o aplicativo de mensagens por diversas razões. Agora uma nova relação divulgada indica quais serão os aparelhos que deixarão de contar com o mensageiro a partir do dia 31 de janeiro. Veja a lista completa e procure pelo seu celular.

Quem tem um desses smartphones deve se preparar. As mudanças, segundo a equipe responsável, se justificam pelo fato de que os telefones em questão perdem a compatibilidade com os novos recursos e ferramentas que são garantidos a cada nova atualização do aplicativo de mensagens.

Sem WhatsApp

As alterações são para os modelos com sistema Android. Eles ficaram sem o mensageiro pelo fato de que o aplicativo está implantando mais mudanças. Infelizmente, elas vão ser incompatíveis com os sistemas mais antigos.

Isto é, os aparelhos que usam tecnologias mais ultrapassadas vão ser cada vez mais eliminados. Ao menos de tempos em tempos. São tantos recursos que os mais antigos não vão conseguir atender as exigências mais recentes do app.

Agora o WhatsApp lançou mais uma lista que passa a valer em 31 de janeiro de 2023. O sistema operacional que não poderá mais ser atualizado vai exigir que os donos dos celulares tomem algumas medidas.

Antes de dar por encerrado o WhatsApp no seu telefone, confira nas “Configurações” do seu Android se o sistema está atualizado. Em caso negativo, faça a atualização dele o mais rápido possível e veja se continua com o acesso.

A equipe esclareceu que os celulares com Android 4.1 ou inferior a este não serão mais compatíveis. No caso dos iPhones, é preciso ter a partir da versão do iOS 12.

Os aparelhos que ficarão sem o aplicativo são:

*Samsung Galaxy Trend Lite;

*SamsungGalaxy Ace 2;

*Mini Samsung Galaxy S3;

*Samsung Galaxy Trend II;

*Samsung Galaxy X capa 2;

*LG Optimus L3 II Dual;

*LG Optimus L5II;

*LG Optimus F5;

*LG Optimus L3II;

*LG Optimus L7II;

*LG Optimus L5 duplo;

*LG Optimus L7 duplo;

*LG Optimus F3;

*LG Optimus F3Q;

*Companheiro Huawei Ascend;

*LG Optimus L2II;

*LG Optimus L4II;

*LG Optimus F6;

*LG Aprovar;

*LG Lucid 2;

*LG Optimus F7;

*Huawei Ascend G740;

*Huawei Ascend D2;

*iPhone 6S;

*iPhone SE;

* iPhone 6S Plus;

*Sony Xperia M;

*Lenovo A820;

*ZTE V956 – UMI X2;

*ZTE Grand S Flex;

*ZTE GrandMemo;

*Faea F1THL W8;

*Wiko Cink Five;

*Winko Darknight;

*Archos 53 platina.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/01/2023/09:13:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...