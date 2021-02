WhatsApp decide bloquear usuários que não aceitarem nova política de privacidade

Segundo o Facebook, aqueles que decidam ignorar a ação terão as contas canceladas – (Foto:Anton / Pexels)

O Facebook, empresa que administra o aplicativo WhatsApp, já vinha avisando sobre a regra de aceitar os termos da nova política e chegou a adiar a implementação da mesma devido às críticas e várias movimentações na imprensa e rede sociais. Mas agora, a empresa afirmou que não vai voltar atrás.

WhatsApp bateu o martelo e decidiu que quem não aceitar a nova política de privacidade da empresa, não poderá mais enviar mensagens por meio do aplicativo. A medida passa a valer a partir do dia 15 de maio. Segundo a plataforma, uma vez que os usuários decidam ignorar a política, eles terão as contas canceladas após 120 dias. No decorrer desse período, eles receberão notificações e chamadas, mas não poderão ler mensagens direto no app e nem enviar vídeos ou fotos. Desde o anúncio da mudança, o aplicativo já perdeu milhões de usuários que migraram para plataformas semelhantes como o Telegram.

