Exoneração de Anderson Torres da Secretaria de Segurança Pública do DF é publicada

Medida foi oficializada nesta segunda-feira (9), com divulgação no Diário Oficial. Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi demitido após ataques terroristas em Brasília, no domingo (8).

Foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (9), a exoneração do secretário de Segurança Pública Anderson Torres. A medida ocorre após os ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo (8).

Leia também:Moraes decide afastar o governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, por 90 dias;após ataque terrorista

A demissão de Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (PL), foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), durante os ataques. O ex-secretário era tido como “homem forte” de Bolsonaro e a nomeação dele para o cargo causou desconforto com integrantes do governo Lula (PT).

A exoneração de Torres foi assinada por Ibaneis Rocha. Na madrugada desta segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador por 90 dias. O cargo deve ser assumido pela vice, Celina Leão (PP).

A Advocacia-Geral da União (AGU) também pediu a prisão de Anderson Torres, por omissão na repressão aos ataques. Ele está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está Bolsonaro.

Após os casos de terrorismo, ele divulgou uma nota negando conivência no ato e os classificando como “barbárie”. “Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos”, escreveu em rede social.

