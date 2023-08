Live AproxiME desta semana acontece no Digitalks Expo 2023

Em uma ação inédita, a live do AproxiME desta quinta-feira (24) será realizada diretamente do maior encontro de negócios digitais do país, o Digitalks Expo 2023, que acontece em São Paulo/SP, nos dias 23 e 24 de agosto. A live também terá transmissão on-line, pelo canal dos Correios no YouTube, a partir das 11h.

Com o tema “O futuro do last mile para o e-commerce”, os convidados Babi Tonhela (Senior Manager Brasil na Ecommerce na Prática), Eder Melo (CEO na Wave Lojas Virtuais), e Samuel Gonsales (Diretor de Relacionamento na E-commerce Brasil) vão trazer dicas valiosas para melhorar a eficiência a visibilidade das operações na etapa final da cadeia logística, chamada de “last mile” (ou “última milha”, em tradução livre).

A última milha é o último trecho que um produto percorre até chegar ao consumidor final. Por ser uma etapa complexa e de grande impacto na imagem da marca junto ao cliente, ela exige das empresas de logística uma busca constante de soluções para otimizar as operações, reduzir custos e melhorar a experiência de compra. No Brasil, fatores geográficos, sociais, regulatórios e tecnológicos representam um desafio para a implementação de algumas medidas em larga escala.

Correios no Digitalks Expo 2023

A empresa estará presente no encontro com o Espaço Correios, uma área onde serão apresentadas palestras, cases de sucesso e soluções para o e-commerce. No Espaço, também será possível realizar consultorias personalizadas para busca de estratégias que proporcionem otimização das vendas on-line para negócios de todos os tamanhos. A estatal é maior empresa de logística da América Latina, e é referência em inovação e tecnologia.

Os Correios são um dos patrocinadores do Digitalks Expo 2023. A ação fortalece a identidade corporativa, a imagem institucional e os pilares da marca Correios, promove a visibilidade e o reconhecimento dos Correios como patrocinador juntos aos públicos de seu interesse, agregando valor à marca por se tratar de um projeto que associa a marca da empresa a um dos maiores eventos do país e de grande destaque nacional e internacional.

Além da live do AproxiME, que acontecerá às 11h de quinta-feira, o Espaço Correios terá uma extensa programação nos dois dias do evento.

Serviço

Live AproxiME “O futuro do last mile para o e-commerce”, com Babi Tonhela (Senior Manager Brasil na Ecommerce na Prática), Eder Melo (CEO na Wave Lojas Virtuais), e Samuel Gonsales (Diretor de Relacionamento na E-commerce Brasil)

Local: Espaço Correios – Digitalks Expo 2023 – São Paulo/SP

Data: 24/8/2023, quinta-feira

Horário: 11h (horário de Brasília/DF)

Transmissão on-line pelo Canal dos Correios no Youtube

Espaço Correios na Digitalks Expo 2023

Programação

Dia 23/8/2023, quarta-feira

11h às 11h25 – Palestra “Mundo Digital: a transformação dos Correios”, com Magnilson Sodre Costa (Assessor do Departamento de Negócios e Plataformas Digitais dos Correios)

11h30 às 11h55 – Palestra “Como proporcionar a melhor experiência de venda omnichannel”, com Anderson Martins (Gerente de Modelagem de Canais Digitais dos Correios)

13h às 13h25 – Painel “Impulsione o seu negócio com técnicas de SEO”, com Warley Pires (Analista de E-commerce dos Correios)

14h às 14h25 – Painel “A operação fulfillment vencedora do “Oscar da Logística Mundial”, com Marcelo Matos (Gerente Regional de E-commerce dos Correios), Paulo Matos (Analista de Sistema dos Correios) e ClienteLog+: WBR

15h às 15h25 – Palestra “Benefícios exclusivos dos Correios para sua Black Friday”, com Patrícia Teubner (Gerente de Negociações dos Correios)

15h30 às 16h25 – Painel “A Inteligência Artificial potencializando negócios”, com Carol Marques (Analista de Desenvolvimento de Mercado dos Correios) e Éder Melo (Wave Lojas Virtuais)

16h30 às 17h – Workshop “Consultoria E-commerce – Redes Sociais + Social Commerce”, com Leonardo Bamonte (Especialista em Comércio Eletrônico dos Correios) e Andrea Guaraldi (Gerente de Vendas dos Correios)

Dia 24/8/2023, quinta-feira

Live AproxiME Correios – 11h às 12h – Painel “O futuro do last mile para o e-commerce”, com Débora Sacomandi (Coordenadora de Negócios de E-commerce dos Correios), Éder Melo (Wave Lojas Virtuais), Samuel Gonsales (Ecommerce Brasil) e Babi Tonhela (Ecommerce na Prática). Transmissão ao vivo pelo canal dos Correios no YouTube.

13h às 13h30 – Painel “Como exportar sua marca?”, com Heverton Pagliaci e Dani Midori (Consultores de Negócios Internacionais dos Correios)

13h40 às 14h15 – Palestra “ASG na cadeia de fornecimento como vantagem competitiva”, com Patricia Vidal (Especialista em Sustentabilidade dos Correios)

14h20 às 14h55 – Palestra “Como otimizar tempo e recursos no e-commerce”, com Anderson Martins (Gerente de Modelagem de Canais Digitais dos Correios)

15h às 15h40 – Painel “Tendências de vendas nas Redes Sociais”, com Leonardo Bamonte (Especialista em Comércio Eletrônico dos Correios) e Thays Abrantes (Cryah Marketing Digital)

15h50 às 16h15 – Painel “Estratégias de frete: convertendo vendas na sua loja virtual”, com Mário Caldeira e Warley Pires (Analistas de E-commerce dos Correios)

16h20 às 17h – Workshop “Consultoria E-commerce – Estratégias de Frete + SEO”, com Mário Caldeira e Warley Pires (Analistas de E-commerce dos Correios)

Fonte: Assessoria de Imprensa Correios/Foto:Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2023/08:36:46

