Live AproxiME traz informações sobre tributação para lojas virtuais

Para responder à questão: “Tributação no e-commerce. Devo me preocupar?”, o AproxiME promove, nesta quinta-feira (14), às 11h, mais uma live do programa – que apoia e auxilia micros e pequenos empreendedores com as vendas digitais.

O regime tributário da empresa, o local de origem e destino da mercadoria, o tipo de produto ou serviço comercializado, entre outros fatores, tornam a cobrança de tributos no comércio eletrônico um assunto muito complexo.

Com objetivo de facilitar a compreensão sobre a escolha do regime tributário mais adequado para empresas de e-commerce, a live contará com o palestrante Anderson Souza – referência na área, com mais de 22 anos de experiência.

Fundador das empresas Arte Fiscal e Equilíbrio Contábil, criador do canal Café Tributário, professor, palestrante e vice-presidente da Associação Brasileira pela Ética no Tributário (ABETRI), Anderson também abordará da importância de estar atento às questões ligadas à legislação tributária e suas constantes atualizações.

Serviço

Live AproxiME – “Tributação no e-commerce. Devo me preocupar?”, com Anderson Souza, vice-presidente da ABETRI

Data: 14/9/2023, quinta-feira

Horário: 11h (horário de Brasília/DF)

Assista no canal dos Correios no YouTube

