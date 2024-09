Locais de provas do Enem 2024 serão divulgados depois do dia 14 de outubro

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 vão conhecer os seus respectivos locais de provas na Página do Participante (site oficial do Enem) somente depois do dia 14 de outubro. As provas serão realizadas nos dias 03 e 10 de novembro para mais de 5 milhões de candidatos confirmados.

Os cartões de confirmação do Enem 2024, terá as seguintes informações:

Endereço do local de prova do participante (sala e bloco);

Se o candidato solicitou o atendimento diferenciado;

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Dados do Participante;

Horários das Provas do exame, de acordo com a hora de Brasília;

É OBRIGATÓRIO LEVAR O CARTÃO NO DIA DA PROVA?

O Cartão de Confirmação não é obrigatório, porém, o sistema pode apresentar erro no alocamento de uma participante para o local de prova (único documento que comprove a situação real do participante no exame), portanto, imprima o seu documento do local de prova e leve junto no dia 03 de novembro (1° dia).

O CARTÃO SERÁ ENVIADO POR CORREIOS OU TORPEDO SMS?

O Cartão de Confirmação não será enviado por Correios, via e-mail ou torpedo SMS, o candidato deverá acessar o site da Página do Participante, para consultar o local de prova destinado pelo sistema de alocamento do Enem.

Fonte: By Portal Nacional da Educação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso

