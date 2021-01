Lote com doses da CoronaVac chega em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O primeiro lote com poucas doses {não divulgaram quantidade}, o prefeito divulgou audio nas redes sociais que as vacinas serão para os profissionais da saúde.

A PM divulgou no Instagram – Chegou hoje, dia 19, em Novo Progresso (PA) o lote da vacina CoronaVac, o imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês SinoVac em parceria com o Instituto Butantan.

(Foto:WhatsAp)- Um lote com poucas doses da CoronaVac, vacina contra covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês SinoVac em parceria com o Instituto Butantan, chegou nesta terça-feira(19) na cidade de Novo Progresso. O Vice-prefeito Marconi da Unika com a Policia Militar acompanharam de Itaituba a Novo Progresso a chegada das vacinas.

