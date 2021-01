Cuiabá vence o Paraná e precisa apenas de empate para garantir acesso à Série A

Apenas um ponto separa o Cuiabá da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Há pouco, a equipe mato-grossense venceu o Paraná por 2 a 0, no estádio Durival Britto, em Curitiba. Elvis, no primeiro tempo, e Yago, no segundo, fizeram para o Auriverde da capital.

A vitória teria dado o acesso ao Cuiabá ainda nesta terça-feira, caso o CSA não tivesse vencido, mais cedo, o Botafogo-SP por 3 a 1. Por outro lado, com o revés do Juventude (atual 5º colocado), que perdeu hoje por 5 a 2 para o Avaí, a equipe mato-grossense precisa apenas de um empate para garantir o acesso à primeira divisão.

Em terceiro lugar, com 61 pontos, o Cuiabá também pode chegar à Série A, mesmo se perder os últimos dois jogos. Para isso acontecer, basta que o Juventude não vença uma das duas partidas restantes.

O Cuiabá volta a campo na próxima sexta-feira (22), contra o Sampaio Côrrea, que está em sétimo e ainda sonha com o acesso à série A. O jogo será às 20h30 (horário de Mato Grosso), na Arena Pantanal. A última partida será no dia 30 deste mês, contra o CRB, que é o 10º colocado.

O jogo – Atuando em seus domínios, o Paraná teve a primeira boa oportunidade da partida, logo aos 2 minutos. Higor Meritão tocou para Juninho, que cruzou para trás. Meritão recebeu o passe e finalizou à esquerda do gol de João Carlos. O Cuiabá respondeu em grande estilo, abrindo o placar aos 15 do primeiro tempo. Lucas Ramon aproveitou a sobra da defesa e cruzou para Elvis, livre, cabecear no canto do gol defendido por Renan.

O Cuiabá seguiu pressionando e, aos 17, Felipe Marques invadiu a área e acabou caindo, após carrinho do lateral Jean. O atacante pediu pênalti, mas o árbitro anotou apenas escanteio. Aos 25, foi a vez de Jenison arriscar chute de fora da área. O atacante, porém, pegou mal na bola e a mandou muito longe do gol.

Na volta do segundo tempo, o Paraná teve uma boa chance para abrir o placar, aos 7 minutos. Guilherme Biteco tocou de letra para Renan, que arriscou o arremate e obrigou João Carlos a fazer boa defesa. Aos 11, Renan Bressan recebeu na intermediária e tentou o chute, mas errou o alvo e mandou à direita de João Carlos.

Aos 24, Yago avançou, invadiu a grande área e bateu para o gol. A bola foi no meio da meta e Renan fez grande defesa. O goleiro, porém, acabou vencido por Yago, aos 28. O atacante recebeu lançamento de Matheus Barbosa, dominou, avançou em velocidade e tocou na saída de Renan para marcar o segundo do Cuiabá. Com a vantagem no placar, os mato-grossenses passaram a administrar a partida nos minutos finais.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

