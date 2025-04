Lotofácil 3375: Duas apostas acertam e faturam R$ 853 mil

Foto: Reprodução | As apostas, uma de Brasília e outra de São Paulo, acertaram as 15 dezenas sorteadas.

Na noite desta quinta-feira (24), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3375 da Lotofácil, com um prêmio de R$ 853 mil para cada uma das duas apostas vencedoras. As apostas, uma de Brasília e outra de São Paulo, acertaram as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 12 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Como Jogar

Pelo site:

Acesse o site Loterias Online.

Confirme se tem mais de 18 anos e clique em “acessar”.

Se for seu primeiro acesso, cadastre-se ou faça login com CPF e senha.

Na opção Lotofácil, clique em “Aposte Agora!”.

Escolha as dezenas, podendo adicionar números extras ou ativar a surpresinha e/ou teimosinha.

Após concluir, clique em “colocar no carrinho”.

Se o valor for superior a R$ 30, vá para “ir para pagamento” e finalize com o cartão de crédito.

Pelo aplicativo:

Baixe o app Loterias Caixa para Android ou iOS.

Faça login ou cadastre-se.

Na tela inicial, localize a Lotofácil e clique em “Aposte”.

Escolha as dezenas, podendo usar mais números ou ativar surpresinha e/ou teimosinha.

Adicione ao carrinho e siga o processo de pagamento com cartão de crédito.

Pelo Internet Banking:

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha.

Clique em “loterias”, selecione Lotofácil e faça sua aposta.

Escolha de 6 a 9 números e finalize com o pagamento.

Fonte: Agência Brasil

