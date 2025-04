Pix é utilizado por 73% dos brasileiros

Foto: Reprodução | Em Belém, comerciantes costumam considerar o pix uma grande vantagem, pois ele torna as transações mais rápidas e práticas.

Quatro anos depois de seu lançamento, o pix se tornou o meio de pagamento mais popular entre os brasileiros, utilizado por 73% da população, segundo informações da pesquisa “Brasilidades – Quantos Brasis cabem no Brasil?”, realizada pela MindMiners.

Em Belém, comerciantes costumam considerar o pix uma grande vantagem, pois ele torna as transações mais rápidas e práticas. Com o pix, é possível fazer pagamentos em tempo real, a qualquer momento, e o processo de recebimento fica mais simples, já que basta usar a chave pix em vez de precisar informar agência, conta e dados do recebedor.

Rosemere Fonseca, vendedora de farinha na feira da Pedreira, compartilha que tem utilizado bastante o Pix. “No começo, houve uma certa resistência quando ele chegou, principalmente porque não entendíamos bem como funcionava. Mas logo minha filha me ensinou, fez uma plaquinha com QR code e percebemos que isso facilitou muito as vendas. Agora, até as máquinas de cartão permitem pagamentos via pix, o que se torna até mais seguro”, comenta.

Ela destaca que, atualmente, o pix é o meio de pagamento mais utilizado em suas vendas. “A maioria dos pagamentos que recebemos aqui no nosso box é feita por pix ou cartão de crédito. Às vezes, também acontece de não termos troco e, quando alguém me dá uma nota que não consigo trocar, eu faço o pagamento pelo pix para a pessoa”, explica.

Quem faz compras na feira também se beneficia das opções de pagamento disponíveis. Um exemplo é Simão Tomaz, assessor parlamentar, que comenta que raramente utiliza dinheiro em espécie. “Há 10 ou 15 anos, a gente nem imaginava essa tecnologia. Ela facilitou muito a minha vida e a de todo mundo. Hoje em dia, quase ninguém carrega dinheiro; o pessoal usa mais o pix e o cartão de crédito. Isso torna mais fácil controlar os gastos, pois conseguimos acompanhar tudo pelo extrato e saber onde e quanto gastamos”, diz.

Em outro ponto na feira da Pedreira, o comerciante Paulo Saraiva, vendedor de farinha, diz que o pix facilitou as vendas. “O pix melhorou bastante as vendas, agora o consumidor tem mais uma opção de pagamento. Acabou também com os calotes, porque antes eu deixava levar fiado e não pagavam. No pix o dinheiro cai na hora na conta. Mas é preciso ter cuidado com os golpes”, conclui.

