Em nova atualização, WhatsApp mostrará quando alguém tirar print das conversas

(O WhatsApp adicionará um terceiro tique azul / Reprodução )

Segundo a empresa, a nova função tem como objetivo a segurança e privacidade dos usuários

Uma novidade do WhatApp para os próximos dias vai desagradar muita gente, não há dúvidas. O aplicativo de mensagens pertencente à Meta desenvolveu uma funcionalidade que vai mostrar quando alguém tirar print de tela da conversa, ou seja, um terceiro risco azul vai aparecer no canto inferior quando isso acontecer. Segundo a empresa, a nova função tem como objetivo a segurança e privacidade dos usuários.

Como é de conhecimento, quando um risquinho aparece na mensagem, significa que ela foi enviada e recebida. Quando dois risquinhos azuis se destacam, quer dizer que a pessoa leu a mensagem.

Mas agora, quando um terceiro risquinho azul aparecer, significa que além da pessoa ter recebido e lido a mensagem, ela também tirou print da tela.

Recentemente, foi criado um botão de círculo azul do WhatsApp, destinado à inteligência artificial da Meta para fazer pesquisas, criar imagens e gerar textos.

Para usar a Meta AI no WhatsApp, é preciso acioná-la por um dos três caminhos: Caixa de pesquisa na aba “Conversas”; Botão de roda azul na aba “Conversas”; Comando @Meta AI dentro de chats individuais e em grupo.

Ao acioná-la, basta enviar comandos de texto, como “crie imagens de gatinhos” ou “qual é a raiz quadrada de 2”. Em seguida, o chatbot vai apresentar as informações solicitadas.

Sobre a função dos três tiques azuis que indicam print de tela, ainda não há uma data anunciada para o lançamento, no entanto, informações extraoficiais dão conta de que será nos próximos dias.

