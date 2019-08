Luan marca, e reservas do Grêmio vencem o Athletico em Porto Alegre

Por:Gazeta Esportiva (foto: (Lucas Uebel/assessoria) -24/08/2019 18:14/ – Os reservas do Grêmio venceram o Athletico-PR por 2 a 1 na tarde deste sábado, na arena em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Luan e Thaciano. O Furacão fez com Rony.

O Grêmio abriu o placar logo no início do jogo e soube neutralizar as melhores jogadas dos visitantes, que tiveram a bola, mas com pouco espaço. Especulado na Atalanta (ITA), Luan teve boa atuação, assim como Diego Tardelli.

Com a vitória, o Tricolor subiu para a 11ª colocação, com 21 pontos. O Furacão caiu para nono, com 22. O Grêmio voltará a jogar pela Libertadores da América contra o Palmeiras na terça-feira, no Allianz Parque. Na ida, os gaúchos perderam por 1 a 0 em casa. O Athletico terá o próximo desafio diante do Ceará, sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Athletico teve a posse de bola (63%) e as melhores chances claras de gol (4), mas foi o Grêmio quem terminou o primeiro tempo com a vantagem.

O Tricolor abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Thaciano aproveitou a saída errada do Furacão e deixou Luan sozinho para deslocar Santos.

O gol cedo fez os reservas gremistas esperarem o contra-ataque, enquanto o Athletico. O goleiro Júlio César fez importantes defesas em finalizações de Rony e Marcio Azevedo.

SEGUNDO TEMPO

O Athletico voltou para a etapa final ainda mais ofensivo e empatou logo aos dois minutos, quando Marcelo Cirino ganhou de Paulo Miranda em velocidade, cruzou para trás e Rony chutou de primeira, de voleio. Um voleio na arena.

O Grêmio, porém, reagiu rápido. Galhardo recebeu na direita, cruzou e Thaciano cabeceou para vencer Santos. Um gol e uma assistência para o meio-campista ex-Santos.

O Tricolor voltou a defender bem e teve grande chance de sacramentar a vitória aos 24 minutos, quando Patrick, em seu primeiro lance, sofreu pênalti de Marcio Azevedo. Santos encaixou a cobrança de Diego Tardelli.

Nos minutos finais, o Grêmio conseguiu controlar o jogo para garantir a vitória e quase ampliou com Patrick. O Athletico não teve forças para reagir.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...