Zezé Di Camargo dá detalhes sobre cirurgia íntima

Zezé Di Camargo compartilha experiência com cirurgia Íntima | Foto: TV Globo

Zezé Di Camargo compartilha sua experiência com punção testicular após vasectomia no Domingão com Huck, gerando risadas e desconforto no programa.

Procedimentos de reprodução assistida, como a punção testicular, são cada vez mais comuns entre homens que realizaram vasectomia, mas desejam ter filhos novamente. Esse tema, geralmente tratado com discrição, veio à tona de forma inesperada no último domingo (12), durante o programa Domingão com Huck, da TV Globo.

O apresentador Luciano Huck ficou visivelmente desconfortável ao ouvir detalhes sobre a experiência de Zezé Di Camargo com esse tipo de procedimento.

Zezé participou do quadro “Quem Vem Pra Cantar?”, como uma surpresa para a cantora Manu Bahtidão. Durante a conversa, Huck perguntou sobre a experiência de ser pai novamente em uma fase mais madura da vida, o que levou Zezé a revelar como conseguiu ter uma filha com Graciele Lacerda mesmo após ter feito uma vasectomia.

O cantor sertanejo contou que precisou passar por uma punção testicular, um procedimento para coletar espermatozoides diretamente dos testículos. “Eu sou vasectomizado há muitos anos, aí eu tive que fazer punção. E eu tive que fazer duas!”, revelou Zezé, arrancando caretas de dor e risos nervosos do apresentador.

Luciano Huck, desconcertado, tentou mudar de assunto, mas o cantor seguiu com os detalhes: “A primeira não deu certo, acabaram todos os…”, disse Zezé, sendo interrompido por Manu Bahtidão, que completou: “Todas as pessoas que poderiam vir.”

O clima descontraído misturou humor e desconforto quando Zezé explicou que precisou fazer uma segunda punção, dessa vez mais profunda. “O médico falou: ‘Vamos ter que fazer mais uma, só que mais profunda’”, relembrou o cantor. Manu reagiu com humor: “Eita! Aí cutucou lá no fundo!”

Diante da explicação detalhada, Huck chegou a suar de nervoso e caiu no chão de tanto rir. “Pegou uma agulha, escolhe um [testículo]… Que tem dois. Enfia a agulha bem lá no fundo e puxa que nem uma seringa”, contou Zezé. Huck, aflito, brincou: “Pai do céu. Que suadouro tá me dando aqui.”

Apesar do constrangimento, o momento rendeu risadas e viralizou nas redes sociais, divertindo o público. Huck conseguiu retomar o controle do programa e seguir com a atração.

Fonte: TV Foco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/07:42:33

