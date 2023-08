Lucas marca e James estreia, mas São Paulo cede empate ao Flamengo nos acréscimos pelo Brasileiro

Neste domingo, o São Paulo teve a chance de voltar a vencer no Brasileirão, mas empatou por 1 a 1 com o Flamengo, em jogo que marcou a estreia de James Rodríguez no Tricolor. A equipe de Dorival Júnior saiu na frente, com Lucas Moura, mas sofreu o empate do Flamengo na reta final da partida.

Com o resultado, o Tricolor fica com 27 pontos e fica em nono lugar. O Flamengo, por sua vez, tem 32 e está em terceiro lugar.

O São Paulo retorna a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando enfrenta o Botafogo, no Morumbi, às 16 horas (de Brasília). Já o Flamengo duela com o Coritiba, no domingo, no mesmo horário, no Estádio Couto Pereira.

Antes, ambos os times tem compromissos nos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tenta reverter a desvantagem de 1 a 0 para o Corinthians, na quarta-feira, às 19h30, no Morumbi. O Rubro-negro encara o Grêmio, no Maracanã, no mesmo dia, às 21h30.

As equipes entraram em campo sem oferecer riscos, pelo menos nos primeiros minutos. A primeira finalização foi do Flamengo, com quatro minutos, em uma tentativa de bicicleta de Gabigol. Foi apenas aos 13 que o São Paulo finalizou pela primeira vez. Juan mandou boa bola na entrada da área e Alisson chegou batendo, mas mandou por cima.

O Rubro-Negro assustou a defesa tricolor em jogada de Bruno Henrique aos 24 minutos. O camisa 27 avançou bem pela esquerda, driblou Diego Costa e cruzou na área, Alan Franco não alcançou para afastar e a bola passou por todo mundo.

O aniversariante Lucas Moura, em sua primeira oportunidade como titular, escreveu seu nome no jogo. Aos 37 minutos, ele recebeu de Alan Franco pouco depois do meio de campo, avançou até a entrada da área, a marcação do Flamengo não chegou e o camisa 7 ajeitou e bateu no canto de Matheus Cunha. O time carioca quase deixou tudo igual aos 46, quando Gabigol finalizou com perigo e viu Jandrei salvar.

Com 10 minutos do segundo tempo, Gabriel Neves fez boa jogada, encontrou Michel Araújo, que cruzou na área, mas Victor Hugo chegou antes de Pato e fez o corte. O Flamengo voltou à etapa final buscando o empate e levou perigo com Allan, que arriscou de longe e mandou para fora. Depois, Gerson tentou uma pancada de longe, mas Jandrei defendeu.

Aos 23 minutos, o Flamengo voltou a assustar. Bruno Henrique recebeu um passe na medida e cabeceou ao lado do gol de Jandrei. Quando Pedro aparecia para completar e deixar tudo igual, Alan Franco afastou. Minutos depois, Juan teve boa chance após cruzamento de Welington, mas o lateral estava impedido.

Ganhando seus primeiros minutos com a camisa do São Paulo, James Rodríguez recebeu de Rodrigo Nestor na área, mas bateu pelo lado de fora do gol de Matheus Cunha. Pelo lado do Flamengo, Luiz Araújo tentou e mandou por fora. Aos 40, Wellington Rato recebeu passe de James, avançou no campo de ataque e, cara a cara com o goleiro, errou o alvo.

Nos acréscimos, Michel Araújo cometeu falta em Luiz Araújo na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Pedro mandou no cantinho de Jandrei e deixou tudo igual. James cobrou uma falta no fim, mas mandou na barreira.

Fonte: Gazeta Esportiva Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/08:52:37

