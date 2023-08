Três criminosos morrem em confronto com a PM após tentativa de furto a banco no MT

A tentativa de furto a banco na agência do Banco do Brasil, foi, esta madrugada, no município de Itaúba (103 quilômetros de Sinop).

Um criminoso morreu no telhado da agência, outros dois foram baleados e não resistiram após troca de tiros em uma região de mata com a Polícia Militar. A ocorrência está em andamento e forças de seguranças seguem em diligências para tentar capturar ao menos mais dois suspeitos.

Foram apreendidos no local uma espingarda calibre 12, mochila e equipamentos como furadeiras, lixadeiras, manta térmica e demais objetos. Um veículo que estava dando apoio a ação foi apreendido nas proximidades da BR-163. Participam da operação além do serviço ordinário da PM, Força Tática e Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Ao Só Notícias, o perito criminal da Politec Sinop, André Fúrio, informou que o grupo adentrou o local pelo telhado, com uma abertura próximo à rua. “Por volta das quatro horas da manhã fomos acionados. Arrombaram as telhas e o forro. Tinham furadeiras e uma bolsa de equipamentos”, detalhou.

Segundo o perito, não foi identificado nenhum arrombamento nos cofres. “Aparentemente não levaram nada, alguns armários estavam abertos, mas os cofres não estavam arrombados. O rapaz que foi morto tinha uma arma de fogo ao lado, os outros, segundo os agentes de seguranças estavam armados, embrenharam no mato e agora eles estão sendo procurados”, detalhou.

A operação é uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT), da Força Tática e do BOPE.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez e Fabiano Marques (atualizada 12h37 – foto: Só Notícias/Fabiano Marques) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/08:30:24

