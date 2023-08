De virada, Corinthians vence Coritiba e chega a 11 jogos de invencibilidade na temporada

O Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, e chegou a 11 jogos de invencibilidade na temporada. Os gols do Timão foram marcados por Gil, Yuri Alberto e Wesley, todos no segundo tempo.

Com o triunfo, o Corinthians pulou para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados. O Coritiba, por sua vez, segue ocupando a 18ª colocação, com 14 unidades.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, para encarar o São Paulo, às 19h30 (de Brasília). O Majestoso do Morumbi é válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Já o Coritiba recebe o Flamengo no próximo domingo às 16 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo do Corinthians não foi bom. A equipe teve mais posse de bola, mas finalizou apenas cinco vezes contra a meta do Coxa, mostrando pouca inspiração e dependência de Renato Augusto para levar perigo no campo de ataque.

O Coritiba tirou vantagem disso e abriu o placar aos 28 minutos, com Murillo, contra. Em cobrança de escanteio batida por Marcelino Moreno, a bola passou pelo primeiro pau e desviou no zagueiro corintiano para o fundo da própria meta. O Timão tentou resposta logo em seguida em chute de Renato Augusto após lançamento de Maycon, mas Gabriel Vasconcelos teve grande intervenção.

Os visitantes ainda quase ampliaram aos 40 minutos, com Diogo Oliveira. Após cruzamento pela esquerda, Murillo não rebateu bem e a bola sobrou nos pés do atacante, que finalizou em cima de Cássio.

O segundo tempo foi completamente diferente. O técnico Vanderlei Luxemburgo colocou Matheus Bidu, Bruno Méndez e Wesley na volta do intervalo, o que ajudou a mudar a cara da equipe. O zagueiro Gil deixou tudo igual logo aos seis minutos, completando um bate e rebote na pequena área do Coxa após chute de Yuri Alberto.

A virada do Alvinegro veio logo em seguida, com o camisa 9. Renato Augusto lançou Ruan Oliveira pela direita, e o meia serviu Yuri Alberto, que finalizou de peixinho para o fundo do gol. O terceiro tento foi anotado aos 22 minutos, por Wesley, que conduziu a bola pela esquerda e finalizou no ângulo do goleiro Gabriel Vasconcelos, para delírio da Fiel.

Na reta final de partida, o Coritiba ainda tentou correr atrás do prejuízo, mas já era tarde demais. O Timão administrou a vantagem aos sons de “quarta-feira é guerra” das arquibancadas.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria) Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/08:52:37

