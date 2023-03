Lula defende criação de programa habitacional para quem ganha em torno de R$ 5 mil

Presidente Lula afirma necessidade de programa habitacional para famílias de renda média baixa durante evento do Minha Casa, Minha Vida em MT (Ricardo Stuckert/PR)

Presidente afirma que essa faixa de renda às vezes não quer uma casa pequena e não consegue comprar uma maior

Durante um evento de entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Rondonópolis (MT), nesta sexta-feira (3), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a criação de um programa habitacional voltado para as famílias de renda média baixa. Lula afirmou que essas pessoas deveriam poder comprar uma casa com um preço um pouco mais alto do que um ou dois salários mínimos, mas que ainda permitisse que eles vivessem dignamente em uma casa que eles escolheram.

“Porque as pessoas que ganham R$ 6 mil, R$ 5 mil, R$ 7 mil, às vezes, não têm direito a ter uma casa”, declarou Lula. “Precisamos criar um programa para os setores médios da sociedade”. O presidente ressaltou que muitas pessoas não querem uma casa muito pequena, mas também não têm condições de comprar uma maior.

Lula também mencionou a construção do residencial Celina Bezerra, que foi contratado em julho de 2013 e faz parte das 186 mil unidades habitacionais do MCMV – Faixa 1 que não foram concluídas até janeiro de 2023. No entanto, ele disse que o governo está contratando mais 2 milhões de casas e que há ainda dois conjuntos na região que precisam ser finalizados. “Se Deus quiser, em 2024, vamos inaugurar mais esses dois”, afirmou.

O presidente ressaltou ainda que, se o terreno para a construção das moradias for doado pela prefeitura ou pelo governo do estado, o financiamento para as casas fica mais barato. Essa medida poderia ajudar a tornar o programa habitacional mais acessível para as famílias de renda média baixa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/03/2023/16:08:43 (Com informações do O Liberal).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...