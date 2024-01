Lula demite Alessandro Moretti após escândalo de espionagem na Abin

A substituição ocorre após uma nova fase da operação da Polícia Federal que investiga a suposta vigilância ilegal pela Abin, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após suspeitas de conluio envolvendo membros da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na espionagem de opositores durante o governo Bolsonaro, o governo federal optou por fazer alterações na cúpula da agência e demitiu o vice-diretor, Alessandro Moretti.

A substituição ocorre após uma nova fase da operação da Polícia Federal que investiga a suposta vigilância ilegal pela Abin, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A suspeita é de que o antecessor de Lula utilizou a agência para espionar membros da oposição, principalmente parlamentares. Após a ação, o ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, levantou o sigilo da decisão que autorizou as operações e expôs as alegações da PF sobre o desempenho da liderança da agência indicada pelo presidente Lula.

Sucessor Cepik assumirá o cargo de Moretti, sendo que atualmente lidera a Escola de Inteligência da Abin. Cepik, que é cientista político, já dirigiu o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV) em Porto Alegre (RS). Os diretores de sete divisões da agência também serão substituídos, indicando uma ampla reestruturação do serviço de inteligência.Embora não haja uma acusação direta contra Moretti, percebe-se um processo de desgaste, principalmente devido à desconfiança do governo federal em relação à sua ligação com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro.Dessa forma, a situação tornou-se insustentável e a mudança foi realizada para acalmar, inclusive, a direção da própria agência. A escolha de um profissional de carreira para o segundo posto mais alto do órgão também visa atender aos membros da agência de inteligência.Ao mesmo tempo, a reorganização estrutural na Abin assegura a permanência do atual diretor-geral, Luiz Fernando Correia, que também estava sendo criticado, inclusive por membros da Polícia Federal, instituição à qual ele pertence e já liderou no segundo mandato de Lula.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/11:26:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...