Homem simula assalto a mão armada para pedir amada em casamento

A mulher não acreditou no que havia presenciado e deu um tapa no namorado, antes de derramar lágrimas de felicidade e alívio.

Um morador de Cali, na Colômbia, teve uma ideia ‘genial’ para pedir sua amada em casamento e, claro, acabou viralizando. O rapaz decidiu simplesmente simular um assalto à mão armada, neste último sábado (27), para em seguida fazer o pedido especial.

O vídeo da ‘brincadeira’ foi publicado no Instagram e mostra o casal num carro vermelho. Quando o veículo para num cruzamento, um pedestre e uma motocicleta bloqueiam o caminho e anunciam o suposto assalto. Em seguida, dois ‘criminosos’ mandam o casal sair do carro. O casal sai do carro, a mulher em desespero, enquanto um dos homens exibia um objeto semelhante a uma arma. Um dos “assaltantes” ainda falou para o motorista se ajoelhar no meio da rua.

Por fim, os homens pararam de gritar e o sujeito ajoelhado sacou uma aliança, revelando que o roubo foi, na verdade, uma armação para uma proposta de casamento. A mulher não acreditou no que havia presenciado e deu um tapa no namorado…antes de derramar lágrimas de felicidade e alívio, e aceitar a proposta um tanto quanto inusitada.

Veja o vídeo:

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/11:29:08

