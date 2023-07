Lula fará mais três viagens ao exterior nesse mês de julho; saiba os destinos

Próxima viagem ao exterior do presidente está marcada para esta terça-feira (Foto:Ricardo Stuckert / PR).

Em seis meses, presidente visitou 12 países em sete viagens diferentes e ficou 31 dias fora do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer mais três viagens ao exterior neste mês de julho. A agenda inclui a participação na 62.ª Cúpula do Mercosul e Países Associados, em Puerto Iguazú, na Argentina; presença em um fórum de debates científicos sobre a Amazônia, na cidade de Letícia, na Colômbia; e participação da cúpula conjunta da União Europeia e da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac) em Bruxelas, na Bélgica.

Se cumprir os três compromissos, o petista somará dez viagens ao exterior em sete meses de mandato, com 15 visitas a 14 países diferentes (ele esteve duas vezes na Argentina).

Até o momento, Lula realizou sete viagens para fora do Brasil, visitando 12 países desde que retornou ao governo, em janeiro. Nesses compromissos, ele ficou o total de 31 dias no exterior.

4 de julho (nesta terça-feira)

Participação do presidente na 62.ª Cúpula do Mercosul e Países Associados, em Puerto Iguazú, na Argentina. Lula vai receber a presidência temporária do Mercosul e deve ocupar o cargo por seis meses.

8 de julho (próximo sábado)

Lula é aguardado em Letícia, na Colômbia, para um fórum de debates científicos sobre a Amazônia. Ele confirmou presença no evento durante uma reunião bilateral com o presidente colombiano Gustavo Petro em maio.

17 de julho

A União Europeia e a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac) farão uma cúpula conjunta em Bruxelas, na Bélgica, com o objetivo de fortalecer “a associação birregional da UE e dos países da Celac em prioridades compartilhadas como as transições digital e verde, a luta contra as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, saúde, segurança alimentar, migração, segurança, governança e a luta contra o crime transnacional”. A expectativa é de que Lula parque presença como liderança latino-americana.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/11:05:21

