Três vereadores e outras 11 pessoas são presas por suposta ligação com o PCC; entenda

Material apreendido foi levado à sede do MP na capital de SP. (Foto: Divulgação / MPSP)

Grupo é suspeito de se associar à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e fraudar licitações.

Três vereadores de cidades do interior de São Paulo e outras 11 pessoas foram presas, na manhã desta terça-feira (16), durante operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado para desarticular um grupo criminoso supostamente associado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e suspeito de fraudar licitações em São Paulo. Um dos investigados está foragido.

As investigações apontam que o grupo suspeito tinha várias empresas e atuava forjando concorrência para vencer licitações e firmar contratos com diferentes prefeituras e câmaras municipais para contratação de mão de obra terceirizada. Os contratos somaram mais de R$ 200 milhões nos últimos anos, ainda de acordo com o MPSP. Agentes públicos, incluindo os vereadores, davam apoio e participavam do esquema. Entre os municípios com contratos sob análise dos investigadores estão Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba, todos em São Paulo. Os vereadores presos são Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão; Flavio Batista de Souza (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos; e Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel.

Foram expedidos 5ª Vara Criminal de Guarulhos, ao todo, 15 mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em 42 endereços. A operação é feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e pela Polícia Militar.Durante a operação também foi preso o advogado Aureo Tupinamba, que já atuou na defesa de André do Rap, traficante de drogas apontado como um dos chefes do PCC e condenado a 25 anos de prisão por tráfico internacional.

Fonte: O Liberal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/13:38:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...