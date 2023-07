Lula quer fechar ‘quase todos’ os clubes de tiro e diz ser contra o porte de armas por civis

“É organização policial que tem que ter lugar para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira. Não estamos preparando uma revolução”, argumentou Lula (Reprodução / Vídeo / TV Brasil / Conversa com o Presidente)

Presidente pediu ao ministro da Justiça Flávio Dino que sejam mantidos apenas os clubes da Polícia Militar, do Exército e da Polícia Civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou, nesta terça-feira (25), que pretende fechar “quase todos” os clubes de tiro do Brasil. Em sua live semanal “Conversa com o Presidente”, ele afirmou feito esse pedido ao ministro da Justiça, Flávio Dino. “Não acho que o empresário que tem lugar para praticar tiro seja empresário. Sinceramente não acho. Já disse para o Dino que temos que fechar quase todos e deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar, do Exército e da Polícia Civil”, declarou.

“É organização policial que tem que ter lugar para treinar tiro, não é a sociedade brasileira. Não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. ‘Se fu’”, continuou Lula.

As declarações foram dadas dias após o lançamento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Programa de Ação na Segurança (PAS), ocorrido na última sexta-feira (21).

Durante o programa desta terça-feira, Lula reafirmou ser contra o porte de armas por civis e disse que o país vai melhorar quando entrar “na era do livro e da cultura”. Na avaliação do presidente, os decretos editados por Jair Bolsonaro que flexibilizaram a posse e o porte de armas, tinham como objetivo “agradar o crime organizado”.

Por meio do Programa de Ação na Segurança, começaram a valer novas regras em relação ao controle de armas. Houve, por exemplo, uma redução significativa nas permissões de uso e compra de armas para CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/15:30:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...