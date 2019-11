Lula: respeito resultado das urnas, mas acho que PT devia ter brigado mais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo Lula, cabe ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) governar, já que “ele não cometeu crime de responsabilidade ainda provado” “Ma não me peçam paciência com Bolsonaro, Moro ou Dellagnol”. “Quero recuperar o respeito que eu ganhei na sociedade brasileira durante a minha vida”, disse petista, se referindo também ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ao coordenador da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje respeitar “o resultado das urnas” em relação às eleições presidenciais de 2018, mas fez uma ressalva: “acho que o PT devia ter brigado mais”. “Sou um cara que já perdeu muitas eleições, e quando eu perco, respeito o resultado. Mas acho que o PT deveria ter protestado mais na vitória do Bolsonaro, que foi ilícita, foi um roubo aquela indústria das fake news”, afirmou o ex-presidente, que está solto desde o dia 8 de novembro, depois de cumprir ficar preso por 580 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba. As afirmações foram feitas em entrevista ao blog Nocaute.

