Foragido – Acusado de esfaquear policial em Novo Progresso é preso pela Polícia

(Foto:Divulgação Policía)- Um homem acusado de esfaquear o policial (IPC) Victor Nascimento Corrêa na noite de domingo (17) em Novo Progresso foi preso pela policia , nessa terça-feira (19), dois dias após praticar a ação criminosa.

Apontado como autor de golpes de facas, o suspeito Antônio Ferreira Lima (Foto), se evadiu do local levando arma do policial com mais de 14 munições.

As investigações iniciaram e a prisão foi possível após a Polícia Civil receber denúncia anônima de que o suspeito estaria em região de garimpo.

Dando início as diligências, os policiais , coordenados pelo delegado “CONRADO WOLFRING”, a equipe de investigadores da Delegacia de Novo Progresso conseguiu identificar e prender o suspeito, que foi localizado, escondido no Garimpo Inhabé distante 120 km de Novo Progresso.

Ao ser abordado, o suspeito não resistiu a prisão, e com ele foi encontrado arma furtada do policial com os cartuchos deflagrados. Antônio Ferreira Lima , disse ser trabalhador de fazenda (vaqueiro), após esfaquear o policia , Antonio ainda voltou até sua residência e depredou os moveis, em busca da mulher que havia fugido de casa, com medo de morrer.

Antônio Ferreira Lima , foi detido e encaminhado à Delegacia de Novo Progresso, onde após interrogado, foi lavrado o flagrante e vai responder por tentativa de homicídio.

Entenda o Caso:Policial é esfaqueado após intervir em briga de casal em Novo Progresso

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...