Lula sugere que estados perdoem dívidas de água e luz

Lula também pediu empenho aos varejistas para ajudar na aprovação da reforma tributária. |Foto: Reprodução

O presidente afirmou que os governos estaduais poderiam fazer um esforço para que as pessoas endividadas possam limpar seus nomes.

Opresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em reunião nesta quarta-feira (14) com representantes do setor varejista que governos estaduais poderiam perdoar pequenas dívidas em tarifas como água e luz, como parte de um esforço para que as pessoas endividadas possam limpar seus nomes.

Ele fez a menção ao discorrer sobre o Desenrola, programa do Ministério da Fazenda para que brasileiros possam quitar seus débitos, mediante redução de juros e concessão de descontos no total devido.

Lançado na semana passada, o Desenrola é uma das principais medidas da área econômica lançadas pelo governo federal, com a meta de beneficiar 70 milhões de pessoas.

Na reunião, Lula também pediu empenho aos varejistas para ajudar na aprovação da reforma tributária que, deve ser enviada ao Congresso nos próximos meses.

Fonte: FÁBIO ZANINI /FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/21:55:07

