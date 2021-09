Lula vence Bolsonaro com 55% dos votos, diz pesquisa

Lula ganha de Bolsonaro em todas as regiões do país, exceto o Sul. | Foto:Agência Brasil

Segundo a pesquisa PoderData, o ex-presidente derrota Jair Bolsonaro com ampla vantagem em um possível 2°turno entre os candidatos

O Brasil ainda vive a incerteza de quem irá de fato concorrer nas eleições presidenciais de 2022, mas muitos nomes já são cotados. E entre as principais apostas para quem usará a faixa presidecial a partir do ano seguinte parecem favorecer um nome bastante conhecido da política nacional.

Segundo a pesquisa PoderData, o ex-president Lula (PT) possui ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro (sem partido) no próximo pleito. De acordo com a pesquisa, se as eleições fossem realizadas hoje, Lula teria o voto de 55% dos eleitores em um 2° turno, enquanto apenas 30% escolheriam o atual presidente.

Ainda segundo a PoderData, 10% os entrevistados afirmaram que votariam em branco e nulo e 5% não souberam responder.

A região em que Lula possui o maior índice de aprovação é no Nordeste, onde 69% dos entrevistados afirmaram que votariam no ex-presidente em um 2° contra Bolsonaro. O petista também vence nas outras regiões do país, exceto o Sul, onde há um empate técnico.

A pesquisa foi realizada no período de 30 de agosto a 1° de setembro de 2021, ouvindo 2,5 mil pessoas em 472 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Com informações do Poder 360

