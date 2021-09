Festival do Tucunaré volta a ser realizado em Tucuruí, no Pará. — Foto: Divulgação

Última edição do evento foi em 2014. Programação começa nesta sexta (3) e vai até o domingo (5), na escadaria de Santo Antônio.

O XXIII Festival do Tucunaré vai voltar a ser realizado em Tucuruí, no sudeste do Pará. A programação, que não ocorria desde 2014, começa nesta sexta (3) e vai até o domingo (5), tradicionalmente na escadaria de Santo Antônio, bairro da Matinha.

O evento é realizado pelo Departamento Municipal de Cultura, da Prefeitura Municipal, buscando manter viva a tradição cultural da cidade, reunindo gastronomia, cultura e economia, tendo como símbolo principal o peixe tucunaré.

A programação deve contar com estrutura para que pessoas com deficiência tenham completo acesso às atrações do festival.

Para o diretor de cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro, a retomada da realização do Festival do Tucunaré é importante por vários motivos.

“Podemos citar a democratização da cultura popular tucuruiense aos munícipes e visitantes, o fortalecimento da diversidade e identidade cultural da cidade, o estímulo ao turismo local, gerando renda para os moradores e para a economia local. Além de, manter viva a manifestação da Cultura Popular Tucuruiense em nosso município e região”, afirma.

Atrações

Dentre as atrações, o público vai encontrar apresentações de grupos folclóricos como carimbó, siriá e outros, além do concurso de poesias, venda de artesanatos, exposições e o concurso que deve eleger a barraca mais decorada do evento.

A música fica por conta da banda Caferana Pop, os cantores Thiago Castro e James Viana, e a banda Fruto Sensual.

Os protocolos sanitários deverão ser cumpridos para evitar a proliferação da Covid-19, com uso de máscara obrigatório, distanciamento social e uso de álcool em gel.

O festival vai eleger a mulher que vai representar o evento e receber o título de Rainha do Tucunaré. As candidatas farão uma série de apresentações, como desfile com trajes regionais, desfile com vestidos elegantes, desfile com trajes de banho, além de coreografias.

O concurso vai premiar as três primeiras colocadas, com prêmios em dinheiro que vão de R $500 a R $1.500, faixas, troféus e brindes. Além do de eleger a Rainha do Tucunaré, o festival também vai eleger o melhor prato regional à base do peixe que dá vida ao festival.

Programação

Sexta-feira (03/09/21): Concurso de poesia; Banda Caferana Pop; Rainha do Tucunaré, traje regional e apresentação de danças

Sábado (04/09/21): Concurso da barraca mais decorada; Apresentação Thiago Castro e James Viana; Rainha do Tucunaré, desfile com vestidos elegantes

Domingo (05/09/21): Concurso do melhor prato à base de tucunaré, Fruto Sensual, Rainha do Tucunaré, traje de banho

