Mulher trans é agredida ao cobrar pagamento de programa sexual Parauapebas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(com informações do Correio de Carajás)

Os dois foram levados por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Jardim, onde receberam os primeiros socorros, uma vez que ambos ficaram feridos.

You May Also Like