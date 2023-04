Lula viaja para Portugal e participa de cúpula luso-brasileira

Lula será recebido com honras militares pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo – Foto: Ricardo Stuckert (PR)

Em visita de Estado, presidente assina acordos em diversas áreas e participa de encontro com empresários. Plenária da XIII Cimeira Brasil-Portugal está sendo retomada pelos governos, após hiato de sete anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, na noite desta quinta-feira (20/4), para Portugal, para a primeira visita à Europa em seu terceiro mandato, onde participará da principal cúpula bilateral entre os dois países e terá encontros com o presidente e o primeiro-ministro.

A viagem faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros, como já foi o caso da visita à China, há 10 dias, e aos Estados Unidos, Argentina e Uruguai nesse início de governo.

No sábado (22/4) pela manhã, o presidente Lula será recebido com honras militares pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, irá depositar flores no túmulo do poeta Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerônimos, em Belém. No início da tarde, haverá um almoço e um encontro restrito com o primeiro-ministro português, António Costa.

ACORDOS BILATERAIS — Ainda no sábado, o presidente Lula participa da reunião plenária da 13ª Cimeira Brasil-Portugal. A cúpula bilateral está sendo retomada pelo governo. Previsto para ser realizado anualmente, o evento não ocorre desde novembro de 2016. A preparação para o encontro começou no fim do ano passado, após as eleições presidenciais.

Na Cimeira, autoridades dos dois países assinarão acordos bilaterais em diversas áreas. Serão pelo menos 13 documentos, incluindo cooperação entre as agências espaciais do Brasil e de Portugal, entre as agências de cinema dos dois países para produção audiovisual, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com diversos ministérios de Portugal e para equivalência de estudos nos níveis fundamental e médio, entre outros.

Na segunda-feira (24/4), o presidente e sua comitiva irão para a cidade de Matosinhos, na região do Porto, para participar da abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil, evento organizado pela Apex-Brasil e a agência portuguesa Aicep, juntamente com o primeiro-ministro português António Costa.

À tarde, após viagem de volta a Lisboa, o presidente Lula e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa farão a entrega do prêmio Camões ao cantor e compositor Chico Buarque. O brasileiro foi escolhido para receber a premiação em 2019, mas a assinatura não foi feita pelo governo anterior.

Já na terça-feira (25/4) pela manhã, Lula será homenageado em em uma sessão solene da Assembleia da República Portuguesa. Depois disso, a delegação embarca para Madri, capital da Espanha, onde cumpre agenda oficial.

PARCERIA COMERCIAL — O comércio entre Brasil e Portugal foi de US$ 5,26 bilhões em 2022, um aumento de 50,8% em relação ao ano anterior. Portugal é hoje o 17º país que mais importa produtos do Brasil, e o 45º na lista de países que mais exportam para o Brasil.

No ano passado, as exportações brasileiras para Portugal totalizaram US$ 4,27 bilhões. O país importou US$ 990 milhões em mercadorias portuguesas. Com esses números, o Brasil é o sétimo maior exportador de produtos para Portugal e o segundo maior fora da União Europeia, atrás apenas da China.

O petróleo foi o produto mais vendido para Portugal em 2022, respondendo por 59% do volume total. Produtos agrícolas, como soja, milho e outros, responderam por cerca de 20% do total exportado. Os produtos agrícolas portugueses, especialmente azeite e vinho, responderam por cerca de 45% das importações feitas pelo Brasil. Já o setor de componentes para aeronaves subiu para 13% do total de produtos importados.

Cerca de 252 mil brasileiros residem legalmente em Portugal, de acordo com dados. Isso não contabiliza os brasileiros com nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia. Segundo estimativas das repartições consulares do Brasil em Portugal, a comunidade brasileira poderia estar entre 275 mil e 300 mil pessoas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/2023/06:47:27 /Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...